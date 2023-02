Nieuwe programmeurs Effenaar en Muziekgebouw hebben er zin in: ‘Een geweldige act binnenhengelen, dát is de sport’

In ene Helmondse wijk ga je zeven jaar eerder dood dan in de andere: ‘Dat is onaccepta­bel’

HELMOND - Als je wieg in Helmond-West staat, ga je gemiddeld zeven jaar eerder dood dan in Brandevoort. En leef je vijftien jaar in mindere gezondheid. Gemeente, Senzer, Elkerliek en Huijbregts Groep trekken samen op om iets aan de tweedeling te doen.

4 februari