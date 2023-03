Nieuwe reorganisatie bij lichtfabriek Signify in Turnhout; 174 banen worden geschrapt

Abrupt afscheid: Helmond Sport en oud-aanvoerder per direct uit elkaar

Hij werd in de zomer van 2021 als een grote aanwinst gepresenteerd, maar vertrekt nu met stille trom: Helmond Sport neemt per direct afscheid van voormalig aanvoerder Robin van der Meer, die nog een contract tot het einde van het seizoen had. Die verbintenis is nu beëindigd.