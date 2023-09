Nieuweling Malik Tillman ziet het wel zitten bij PSV: ‘En er komt nog een speler bij ook’

PS­V-trai­ner Peter Bosz vertelt over de transferpe­ri­o­de van PSV, volledig rode tribunes in het Philips Stadion én RKC-uit

Trainer Peter Bosz van PSV hoefde in zijn voorbeschouwing op het duel met RKC van zaterdag weinig vragen over de krachtmeting met de Waalwijkse formatie te beantwoorden. Hij begreep dat, maar begon zelf toch maar over die wedstrijd. ,,Omdat we daar weer scherp willen zijn en ik verwacht ook dat het ons gaat lukken. Ik heb nog geen moment gezien dat dat niet zo was.”