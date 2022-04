Nóg een recordjaar zit er niet in, maar Eindhovense bouwer VB Groep is niet in paniek om oplopende bouwkosten

Omstreden FvD-kandidaat wordt commissie­lid in Eindhoven, partij zwijgt over onderzoek naar verwijder­de uitlatin­gen op sociale media

EINDHOVEN - Een plek in de gemeenteraad was te hoog gegrepen maar de omstreden kandidaat Jan van Eerd van Forum voor Democratie (FvD) in Eindhoven wordt wel commissielid. Ophef over verwijderde uitlatingen op sociale media noemt hij een storm in een glas water.

5 april