Nooit een saai moment bij De Klusbakfiets in Eindhoven: ‘Als de klant gelukkig is, heb ik een goede dag’

Bij binnenkomst in het grote, witte huis stap ik in een soort huishouden van Jan Steen. Overal staat wel iets; dozen, latjes, kasten, tassen, ga zo maar door. Het is ook een in- en uitloop van mensen. Maar er ontbreken ook een heleboel dingen. Een keuken, om maar eens wat te noemen. En dat terwijl er in dit huis al wel wordt gewoond. Maar ja, zo’n chaos is ook niet gek als de gehele benedenverdieping nog middenin een verbouwing zit.