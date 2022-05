NXP uit Eindhoven wint Koning Willem I Prijs

De lange rit naar het hoofdkantoor in Eindhoven stelden Schreurs en Geraets nog maar even uit maandagavond. ,,Eerst gaan we hier een feestje vieren met het hele team dat meegereisd is”, zei Schreurs net nadat hij de prijs in ontvangst nam.

Die prijs kreeg NXP omdat het volgens de jury ‘met een gewaagde strategie excellent ondernemerschap heeft laten zien’ en zo een ‘substantiële bijdrage levert aan mens en maatschappij op gebieden waar het verschil gemaakt wordt.’

De Koning Willem I Prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt aan een bedrijf dat bezig is met duurzaam ondernemerschap, een MKB-bedrijf en een Grootbedrijf. NXP won in die laatste categorie. Ook ingenieursbureau Demcon, dat het hoofdkantoor in Enschede heeft en een filiaal in Best, was genomineerd.

Goed gezelschap

Met de winst bevindt NXP zich in goed gezelschap uit Zuidoost-Brabant. De ondernemersprijs ging eerder naar bedrijven uit de regio. In 2016 won Philips en in 2012 viel de VDL Groep in de prijzen. ASML en DAF Trucks waren respectievelijk in 2006 en 1988 de gelukkige. De prijs voor MKB-bedrijven ging 2012 naar Vencomatic uit Eersel.

Maurice Geraets noemde het ‘fantastisch’ dat NXP de prijs won. Hij wees erop dat de Eindhovense chipmaker in het verleden een aantal keer bijna werd overgenomen door buitenlandse partijen. ,,Hoe mooi is het dan dat wij als Nederlandse directeuren van een Nederlands bedrijf deze prijs in ontvangst mogen nemen.”