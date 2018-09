Ober maakt Eindhovense (39) belachelijk op bonnetje omdat zij geen rietje wil: 'Wat een kutleven heb je dan'

Video Daan Arts uit Eindhoven redde leven van vrouw en krijgt unieke onderschei­ding

19:40 EINDHOVEN - Daan Arts (24 jaar) uit Eindhoven heeft woensdagmiddag de zilveren draagmedaille van het Carnegie Heldenfonds ontvangen voor zijn heldhaftige optreden bij een steekpartij in de Jumbo-supermarkt aan de Boschdijk. De onderscheiding is uitgereikt door burgemeester Jorritsma in het Eindhovense Stadhuis.