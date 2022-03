Oekraïense vluchtelingen in Eindhovens zorgcentrum Ekelhof, ook opvang op drie andere plekken

Hoeveel dat er zijn, was donderdagmiddag nog niet bekend. ,,Er zijn 62 appartementen. De grotere hebben twee kamers en een badkamer. De kleine studio's hebben een kamer. Elke woning heeft een eigen keukentje met een tweepitsfornuis”, vertelt Maarten Prinsen van Wooninc. tijdens een rondleiding. Het ziet er een dag voor de verhuizing nog kaal uit, maar het Leger des Heils richt alle woningen in met meubels en bedden uit hun opslag. Beneden is een grote gemeenschappelijke ruimte en een flinke tuin. Aan de overkant ligt het Genneperpark en aan de andere kant is het Franz Leharplein om boodschappen te doen. In de grote bedrijfskeuken gaat het Leger des Heils de eerste dagen koken, maar deze is niet bedoeld voor particulier gebruik.