Oekraïners hebben langer onderdak nodig: ‘Genoeg gastgezinnen, maar in eerste instantie willen mensen een eigen plek’

Buurtschap Te Veld in Eindhoven krijgt experimen­te­le woningen, de eerste drie worden nu gebouwd

EINDHOVEN - Zonne-energie delen en regenwater hergebruiken. Zomaar twee snufjes die experimentele woningen krijgen in Eindhoven. In de fabriek van Ferlem in Helmond zijn ze geproduceerd, in Woensel-Noord in buurtschap Te Veld worden ze nu in elkaar gezet.

31 augustus