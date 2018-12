Oma krijgt verkeerde baby van de opvang in Eindhoven

Toen de leidsters van de opvang achter de fout kwamen, was oma al thuis. Niet met haar eigen kleinzoon maar met de zoon van een ander stel. Even paniek, vooral omdat ze bij de opvang van oma geen telefoonnummer hadden.

,,Een buitengewoon vervelende situatie”, aldus Claudia Wittens, eigenaresse van De Kinderkamer. ,,Gelukkig zijn de kindjes geen moment in gevaar geweest. Via haar dochter hebben we het adres van de grootmoeder achterhaald en toen hebben we het kindje zo snel mogelijk opgehaald. De andere baby was gelukkig nog bij ons.”