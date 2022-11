Omstreden Eindhovense advocaat hoeft niet terug naar de cel, maar het moet nu wel afgelopen zijn

Jongen roerloos op de grond na klap en harde trap tegen hoofd in Eindhoven

EINDHOVEN - Bij een ruzie na een avond stappen in Eindhoven is een jongen tegen de grond geslagen en daarna hard op zijn hoofd getrapt. Het slachtoffer lag daarna roerloos op de grond en was niet aanspreekbaar. De politie zoekt twee verdachten. Het tv-programma Bureau Brabant besteedde maandagavond aandacht aan de zaak, die tot dusver uit de media bleef.

14 november