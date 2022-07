Ondanks brand 250 jaar oude plataan toch muziek in het groen tijdens Effenaar ’t Wasven

De brandlucht hangt nog op het festivalterrein op het Groendomein ’t Wasven in stadsdeel Tongelre. Her en der liggen nog zwartgeblakerde restanten van de boom en het platform/podium dat de wortels moest beschermen. Op een tijdelijk podium voor de boom treden de artiesten op. De rest van het terrein is als vanouds gevuld met de eet- en dranktentjes. De kleedjes liggen gespreid, de stoeltjes zijn meegenomen of het is aanschuiven op de klaargezette picknicktafels. Het publiek, jong en oud, druppelt binnen en al snel is het gezellig druk.