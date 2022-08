Ondernemers willen 24 uur lang evenement op Strijp-S, maar of de gemeente dat ziet zitten?

PS­V-supporters zitten 17 uur in de bus om betaalbaar Monaco in te komen: ‘Vorig jaar moest de broek op de knieën’

Ze moesten er wat voor over hebben, maar zo'n 60 PSV-supporters zijn na een busrit van 17 uur in het mondaine Monaco gearriveerd. Waarom de bus? ,,Het is de goedkoopste optie, je kan er genoeg bier drinken en je hoeft niks zelf te regelen. Wat wil je nog meer?”, zegt Teun Verleisdonk grijnzend.

14:44