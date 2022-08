Onderweg zijn en oortjes in, dat is het helemaal voor muzikant Roel Blommers: ‘Muziek versterkt sfeer’

Bij alles wat hij doet hoort muziek. Belangrijke gebeurtenissen zijn gekoppeld aan liedjes. Muziek roept bij Roel Blommers (37) herinneringen op. Vaak fijne. ,,Mijn vriendin en ik hebben samen een liedje, Hello it’s me van Todd Rundgren. Dat nummer begeleidde belangrijke momenten in ons leven. Als we dat luisteren, zitten we daar weer middenin.”

Hij is gitarist, de laatste jaren werkt hij vooral als producer, achter de knoppen, bij Studio Popei en op locatie. Hij houdt van het geluid van de gitaar, maar eigenlijk van alle geluiden waar muziek inzit. En als er geen muziek inzit, máákt hij er muziek van. De mooiste gitaar is er een van Gibson Les Paul. Onlangs wist hij er een te bemachtigen, in Frankrijk, hetzelfde instrument dat Slash bespeelde, de gitarist van Guns N’ Roses. Stukje rijden, maar dan heb je ook wat.

Favoriete vakantieland

Trouwens, naar Frankrijk rijden is voor hem geen straf. Het is zijn favoriete vakantieland, en dan met name de Provence. ,,Dit jaar gaan we, mijn vriendin en onze kinderen van 1 en 3, naar de Ardèche. Ik hou van de lucht daar, van het landschap, ik hou vooral van onderweg zijn.”

Quote Door onweer rijden met gifgroene metalmu­ziek in je oor. Met nostalgi­sche muziek richting ondergaan­de zon... Fantas­tisch Roel Blommers, muzikant

Onderweg zijn en oortjes in, dat is het helemaal. ,,Muziek heeft sfeer van zichzelf en versterkt de sfeer van wat er op een bepaald moment op een bepaalde plek gebeurt. Door onweer rijden met gifgroene metalmuziek in je oor. Met nostalgische muziek richting ondergaande zon... Fantastisch. Ik ben een romanticus, dat hoor je wel.”

Nancy en Lyon

Voordeel van onderweg zijn voor je werk is dat je ook steden aandoet die je meestal links laat liggen. Neem Nancy, met zijn prachtige plein. Maar ook Lyon bevalt hem. ,,We speelden daar eens in het amfitheater. Dat ligt in het hoogste gedeelte van de stad, in de buurt van de kathedraal. We keken over de stad heen, we zagen in de verte de Alpen liggen, de zon ging onder, ja, daar mag je me elk jaar neerzetten.”

Frankrijk heeft voor hem de laatste jaren een nieuw doel gekregen: hij is dol op de Sancerre-wijn uit het Loire-dal. ,,Dit jaar gaan we een week naar die streek, en reken maar dat de auto op de terugweg zwaarder op de weg ligt!”

Onderweg zijn, benadrukt hij nog eens, is zoveel spannender dan aankomen. ,,Het is net als met het lezen van een boek. Ik lees een boek zelden uit. Zonde, zou je zeggen, maar ik vind het juist fijn om het einde open te laten. Alsof je altijd nog eens terug moet.”

Volledig scherm Het amfitheater van Lyon. © ED