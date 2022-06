Onderwijsprijs Fontys voor student Dennis Kirsch: ‘Ik maak de wereld graag wat beter’

De Maastrichtenaar is vierdejaars student ICT. Volgende week woensdag sluit hij zijn studie af. De edubadge is voor de eerste keer uitgereikt. De onderscheiding is voor de student die met zijn werk invloed heeft op de maatschappij. Dennis Kirsch bleek tijdens zijn studie van alles gedaan te hebben waar een ander iets aan heeft of plezier aan beleeft.

Zo bedacht hij samen met medestudenten het project ‘Als bomen konden praten'. ,,Dat was een mini-speurtocht voor kinderen die met een app een wandeling konden maken langs bomen. We bedachten een verhaal dat een fee mensen in bomen had veranderd. Bij elke boom kregen de kinderen een verhaal te horen.”

Mensen doneerden spontaan geld

Met een ander initiatief sloot hij aan bij de week van tinnitus, het verschijnsel dat mensen last hebben van piepgeluiden in hun oren. ,,Mijn beste vriend heeft een zware vorm daarvan. Ik heb een weekend lang daar een uitzending over verzorgd. Dat leidde ertoe dat mensen spontaan geld doneerden. Op die manier heb ik 725 euro opgehaald voor de stichting Hoormij, die veel doet voor deze doelgroep.”

Quote Je kan iets kiezen waar een bedrijf veel geld mee kan verdienen, maar dat interes­seert mij niet zo.” Dennis Kirsch, Winnaar Edubadge

Zijn afstudeerproject gaat over het verminderen van stress bij mensen met autisme. ,,Bij ICT onderzoeken we hoe je technologie kan inzetten bij het doel dat je je stelt. Je kan iets kiezen waar een bedrijf veel geld mee kan verdienen, maar dat interesseert mij niet zo. Ik kies liever iets waar mensen zelf iets aan hebben.”

Hoe was de nachtrust

Er zijn al ringetjes op de markt die de mate van emotionele opwinding of stress meten. ,,Professionals die met leerlingen te maken hebben, merken zelf wel wanneer een kind gestrest is. Uit ervaring weten ze hoe dan te handelen. Wat je eigenlijk wil weten is hoe je zo'n situatie kunt voorkomen. Dat is de uitdaging en daar heb je veel gegevens voor nodig. Maar ook andere factoren spelen een rol. Hoe was de nachtrust, het moment van de dag speelt een rol, hoe zit het kind in zijn vel. Verder heb je te maken met de privacy. Willen ouders wel dat je gaat meten bij leerlingen? Hoe waarborg je wat er gebeurt met de gegevens?”

Hij beschrijft waar allemaal rekening mee gehouden moet worden. Van meten zelf is nog geen sprake geweest. ,,In die zin zou ik dit project graag voortzetten. Daarover ben ik in gesprek met Fontys.”