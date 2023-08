Ontknoping in de slag om waardevolle PSV-troef Sangaré moet nog komen: interesse neemt verder toe

Daniël helpt grote én kleine Brabantse bedrijven met AI: ‘Je hoeft geen Google te zijn om er handig gebruik van te maken’

BREDA - Kunstmatige intelligentie (AI) lijkt voor veel mensen een ver-van-mijn-bed-show. Maar het is dichterbij dan we denken. En daarom kunnen we het maar beter serieus nemen, stelt Daniël Telgen, voormalig lector robotisering aan Avans Hogeschool in Breda. ‘In de toekomst bestuurt de stratenmaker op afstand tien robots in plaats van dat hij op zijn knieën het werk doet. Ik denk dat een groot deel van vakmanschap robotiseerbaar is.’