Ontmoetingsruimte Hoofdkwartier sluit, alle activiteiten naar Halvemaanstraat in Eindhoven

Het Hoofdkwartier, een ontwerp van Piet Hein Eek, was destijds onderdeel van de wijkvernieuwing in Drents Dorp en bedoeld om de sociale cohesie tussen buurtbewoners te versterken. ,,Dat is gelukt", weet social designer Wikke Peters uit Drents Dorp te vertellen. ,,In sociaal opzicht is er sindsdien veel verbeterd in de buurt. Door de activiteiten die daar nu al tien jaar plaatsvinden is het een veel veiliger plek geworden waar mensen ook 's avonds durven te komen. Het is daarom belangrijk dat die plek de entreefunctie tot Drents Dorp ook in de toekomst behoudt en daar meer komt dan alleen wat extra parkeervakken.”

Onderhoud viaduct nodig

Dat het karakteristieke pand van sloophout nu wordt afgebroken heeft meerdere redenen. Het gebouwtje heeft sowieso altijd een tijdelijke status gehad waarvoor tot twee keer toe een tijdelijke vergunning is verleend voor vijf jaar. ,,Maar afgezien van het gegeven dat zo'n vergunning over het algemeen sowieso geen drie keer wordt afgegeven, is onderhoud aan het viaduct nodig en moeten de pilaren extra verstevigd worden", vult gemeentelijk gebiedscoördinator Thijs Bakermans aan. ,,En omdat de bouwtechnische staat van het Hoofdkwartier inmiddels dusdanig was dat ook daar een en ander aan moest gebeuren, is besloten het pand nu af te breken.”

Nieuwe initiatieven

De sloop van het pand valt samen met de teruggave van de buurtinfo-winkel in de Plaggenstraat aan Woonbedrijf. Maar dat betekent volgens Bakermans niet de dat er in Drents Dorp geen ruimte meer is voor buurtactiviteiten. ,,Het nieuwe pand biedt meer perspectief en kansen voor nieuwe initiatieven. Inmiddels zijn we daar met vrijwilligers uit de buurt druk aan het verbouwen en schilderen zodat we op 1 april concreet open kunnen met bijvoorbeeld ook koken vanuit andere culturen en een dagelijkse koffie-inloop.”

Sociale ruimte

Woonbedrijf heeft het pand op Halvemaanstraat 108 vanwege het maatschappelijk belang beschikbaar gesteld voor de langere termijn. Bakermans heeft dan ook goede hoop dat de buurt daar voor jaren goede huisvesting heeft gevonden. Tegelijkertijd laat hij weten dat met de omwonenden van het Strijps Bultje inmiddels een eerste gesprek heeft plaatsgevonden over de herinrichting van de vrijkomende plek tot een functionele sociale ruimte.