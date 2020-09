Onzinnige ruzie werd Yassine (28) fataal

De 28-jarige Yassine Amiz had de man die hem doodstak nog nooit gezien. Het was een onzinnige ruzie die de Belg twee weken geleden fataal werd.

Het draaide niet om geld, niet om macht, niet om liefde. Yassine Amiz werd twee weken geleden doodgestoken na een volledig uit de hand gelopen ruzie op de Woenselse Markt in Eindhoven. Maar wat nu precies wel de aanleiding voor die ruzie was? Niemand die daar het antwoord op lijkt te kunnen geven.



De Belg uit Turnhout, getrouwd met een Nederlandse en vader van een jonge dochter, is woensdagavond 19 augustus te vinden in het horecagebied. Iets voor 22.00 uur zien verschillende getuigen hem op de parkeerplaats van de Woenselse Markt. Hij zou in gesprek zijn geweest met iemand over de telefoon. Hij is boos en zou een paar keer hebben geschreeuwd.

Geen shirt aan

Daarna loopt hij naar de kroeg aan de overkant van de straat om er naar het toilet te gaan. Waarom hij daarbij geen shirt draagt, is niet helemaal duidelijk. Mogelijk omdat hij zich wilde opfrissen. Als er wordt gelachen terwijl hij over het terras loopt, gaat het fout. Lachten de cafébezoekers hem uit of was het een verkeerde blik van een van de partijen? Het gevolg is in ieder geval een woordenwisseling.

De ruzie escaleert vrijwel meteen als een van de mannen die op het terras zit een mes tevoorschijn haalt. Yassine Amiz laat zich er niet door afschrikken. Tijdens de vechtpartij tussen de twee mannen die volgt, wordt de Belg al gestoken. Als hij voor de naastgelegen bakkerij op de grond belandt, wordt hij opnieuw gestoken. De hulpverleners proberen hem nog te redden, maar Amiz overlijdt ter plaatse aan de verwondingen.

Fatale vechtpartij deels in beeld

Nog dezelfde nacht houdt de politie een Eindhovenaar (31) aan. Over zijn betrokkenheid bestaat weinig twijfel. De fatale vechtpartij werd deels vastgelegd door de camera van de horecazaak, weet ook zijn advocaat Jules van Wijk: „De vraag is wat er in de ruzie precies is gebeurd, van welke kant de agressie is gekomen.”

Ook bij Van Wijk is niet duidelijk wat nu precies de aanleiding van de ruzie was. „Het lijkt in ieder geval iets kleins, waarna alles volledig fout is gelopen. Mijn cliënt ging die avond naar zijn stamcafé om een pilsje te drinken, voor een gezellige avond. Niet met het idee om ruzie te krijgen, laat staan om in zo’n vechtpartij te belanden. Het is een heel treurig verhaal.”