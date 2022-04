Ook biertje Bavaria duurder door Oekraïne-oorlog

Buurtbewo­ners nog niet overtuigd van plan woningbouw op hoek Biesterweg/Ericastraat in Eindhoven

EINDHOVEN - De buurtbewoners van de Eindhovense Biesterweg/Ericastraat zien wel íets in de plannen voor nieuwbouw in hun straat. De meesten vinden het nieuwe aangezicht in ieder geval een stuk prettiger dan nu. Maar er zijn ook veel vragen over het aantal woningen en het tekort aan parkeerplaatsen.

21 april