Ook Franse Justitie richt pijlen op Philips; tienduizenden apneu-apparaten in Nederland nog niet vervangen

Inspectie maakt zich zorgen over GGzE, gaat actief toezicht houden

EINDHOVEN - De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de GGzE onder actief toezicht geplaatst omdat de organisatie al bijna een maand stuurloos is. De inspectie is bezorgd over de gevolgen van het bestuursconflict voor de veiligheid van patiënten en continuïteit van de zorg.

6:00