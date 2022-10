Ook geen kleine windmolens bij High Tech Campus in Eindhoven door vliegtuigradar

Kunste­naars weten dat er bij ‘Kunstsmul­len’ in Hee­ze-Leen­de iets speciaals gebeurt

HEEZE-LEENDE – Het is de organisatie van Kunstsmullen voor het eerst gelukt de drie grootste kernen van Heeze-Leende door middel van kunst, te verbinden. Voorzitter Wim van Ekelen: ,,We zijn het eerste evenement dat voorstellingen in Heeze, Leende én Sterksel organiseert.”

19 oktober