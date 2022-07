Ook in provinciehuis twijfels over plannen voor Fellenoord in Eindhoven: meer zekerheid nodig over financiële risico’s

opinie Kabaal en rommel, dat gaat helemaal niet samen met sportvis­sen

Van alle sporten die er zijn, is vissen misschien wel de meest stille. Misschien komt buiten-schaak in de buurt, maar de mannen en vrouwen aan de kant van het water, op zo’n kek stoeltje, met voor hen een of twee hengels in het water; voor je het weet loop je ze voorbij, zó stil zijn ze.

1 juli