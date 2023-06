Ook op nieuwe plek bij Eindhoven Airport dreigt dwangsom voor omstreden parkeerdienst Eazzypark

Transfer na 13 jaar PSV: Tielemans gaat naar Vitesse en kan PSV later nog geld opleveren

De transfer van Mathijs Tielemans naar Vitesse is kogeltje rond. Vorige week was de overgang van de 21-jarige Veldhovenaar naar Arnhem al mondeling rond en dat is maandag bezegeld. Tielemans kwam zonder problemen door de medische keuring en het papierwerk was snel afgerond.