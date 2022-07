Op de TU/e Campus in Eindhoven worden vanaf november ruim 700 studentenwoningen gebouwd, verdeeld over twee torens

EINDHOVEN - De bouw van ruim 700 studentenwoningen op de TU/e Campus in Eindhoven begint in november. De twee torens van 50 meter hoog moeten in de zomer van 2024 klaar zijn om studenten te ontvangen.