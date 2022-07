Op Dominator is het stilstaan of losgaan: ‘Hardcore is een fysieke ervaring’

met video Autobrand in Eindhoven, brandstich­ting niet uitgeslo­ten

EINDHOVEN - Een auto is donderdagavond in brand gevlogen aan de Cavallilaan in Eindhoven. Daarbij is de auto vrijwel volledig uitgebrand. Volgens een politiewoordvoerder is nog niet duidelijk of het gaat om brandstichting.

15 juli