Op zoek naar de pioniers in de Klotputten, een Eindhovens natuurgebied vol verrassingen

UPDATE Grote brand in basis­school in Eindhoven

In een basisschool aan de Maasstraat in Eindhoven is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 00.30 uur brand uitgebroken. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio staan verschillende klaslokalen in brand en is de brandweer met meerdere voertuigen uitgerukt om het vuur te bestrijden. De schade aan het gebouw is volgens hem groot en geprobeerd wordt te voorkomen dat de brand zich verder uitbreidt.

4 juni