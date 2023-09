Op zoek naar een hoya silver dollar of een zeldzame anthurium papi: Eindhovense plantenmarkt trekt veel bekijks

Zo presteer­den alle PS­V-internatio­nals tijdens deze interland­pe­ri­o­de: Pepi weer op schot voor Amerika

In een oefeninterland van de Verenigde Staten zijn in de nacht van zaterdag op zondag alle drie ‘PSV-Amerikanen’ in actie gekomen. Back Sergiño Dest speelde een hele wedstrijd tegen Oezbekistan, dat door de USA-brigade met 3-0 werd verslagen. Direct na rust viel Ricardo Pepi in en Malik Tillman deed als invaller een klein kwartier mee.