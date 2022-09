Opa liet zich gaan bij ‘educatieve spelletjes’ met kleindochter

FC Eindhoven wil duidelijk­heid over plannen met verouderd stadion: ‘Dit is niet meer van deze tijd’

EINDHOVEN - FC Eindhoven wil perspectief voor het verouderde Jan Louwers Stadion. De voetbalclub doet een beroep op de gemeente, de eigenaar van het stadion, om duidelijk te maken of een renovatie of verbouwing realistisch is. ,,Het moet leefbaar zijn voor ons.”

11:00