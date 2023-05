Opdat wij ook hen nooit vergeten: 145 namen die ten onrechte ontbreken op het oorlogsmonument in Eindhoven

EINDHOVEN - Op 6 juli 1943 wordt de 4-jarige Floortje Citroen op haar onderduikadres in de Helmerslaan in Eindhoven opgepakt en naar het politiebureau gebracht. Het Joodse meisje uit Amsterdam wordt tien dagen later in Sobibor vermoord. Floortje Citroen is een van de 145 namen (zie kader onderaan voor alle namen) die niet op het oorlogsmonument in Eindhoven staan maar er wel op horen.