Opdrachtgever achter Eindhovense flat waar 12,5 miljoen cash lag, moet van OM 7 jaar de cel in

EINDHOVEN - Justitie wil dat een 35-jarige man uit Veghel 7 jaar de cel ingaat en een boete betaalt van 50.000 euro vanwege grootschalige cocaïnehandel en witwassen. Het Openbaar Ministerie ziet hem als de opdrachtgever achter de opslagflat in Eindhoven waar in 2020 12,5 miljoen euro contant geld lag.

Op 1 mei 2020 vond de recherche 12,5 miljoen euro in een verborgen ruimte in een appartement aan de Paradijslaan. Stapels vol contant geld zaten in propvolle boodschappentassen.

Agenten namen een Encrochat-telefoon in beslag van de bewaker van de voorraad. Dat leidde naar de opdrachtgevers achter de operatie, onder wie de man uit Veghel die vandaag voor de rechter stond.

Spanje en Marokko

De Veghelaar woonde afwisselend in het Spaanse Málaga en in Marokko. Hij is op 27 maart 2021 in Málaga aangehouden via een Europees arrestatiebevel. Hij was op weg naar Marokko. Sindsdien zit hij vast.

De officier van justitie sprak maandag in de rechtbank van ‘een gouden vondst’: ,,Dankzij de Encrochat-data kregen we niet alleen zicht op deze stash, het geld en de bewaker van die stash, maar ook zicht op de criminele organisatie erachter en de boekhouding die daarbij komt kijken.”

Het Openbaar Ministerie (OM) denkt dat de man betrokken was bij de invoer en handel in coke. Het geld waarmee de auto en het salaris van de man zijn betaald, zijn volgens het OM afkomstig uit de Eindhovense miljoenenstash.

Bovendien verdenkt het OM hem van deelneming aan een professionele criminele organisatie. De organisatie bestond volgens justitie uit koeriers, een bewaker, een stashbouwer en een vastgoedman. De Veghelaar opereerde volledig vanuit Marokko en Spanje. Op afstand stuurde hij zijn mensen aan.

In het stashhuis lagen ook twee vuurwapens. De officier van justitie noemde het onderzoek maandag ‘een schoolvoorbeeld van de samenhang tussen witwassen, drugshandel en andere ondermijnende criminaliteit.’

Eerder veroordeeld

De man is in 2017 veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf vanwege drugshandel en witwassen. Hij zat tot juni 2020 nog in een proeftijd. De officier van justitie: ,,Dat maakt het extra kwalijk.” De rechtbank doet op 6 september uitspraak. Andere deelnemers uit de criminele organisatie worden apart vervolgd.