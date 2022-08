Opleiding psychiatrie GGzE in Eindhoven geschorst wegens ernstige klachten

EINDHOVEN - De opleiding psychiatrie bij GGzE in Eindhoven is geschorst. Een onderzoek bracht klachten van huidige en oud-studenten boven water over een ‘onveilig leerklimaat’. GGzE zegt bekend te zijn met deze signalen en de klachten ‘zeer serieus te nemen’.

Dat meldt Omroep Brabant. Wat de klachten precies zijn, is niet bekend. Het staat wel vast dat ze ernstig zijn. De Registratie Commissie Geneeskundig Specialisten heeft de opleiding onder intensief toezicht gesteld. Er worden tijdelijk ook geen nieuwe artsen in opleiding toegelaten. GGzE benadrukt dat de zorg aan de clienten niet in het geding is.

Situatie onderzoeken

,,We vinden een veilig werk- en opleidingsklimaat essentieel. We zijn voortvarend en constructief in gesprek met onze collega’s arts assistenten in opleiding tot psychiater (AIOS) en iedereen die bij deze opleiding is betrokken om ons opleidingsklimaat te verbeteren", aldus een woordvoerder van GGzE. Aan een externe vertrouwenspersoon is opdracht gegeven om de situatie te onderzoeken. ,,In afwachting van dat onderzoek is op eigen verzoek de hoofdopleider tijdelijk teruggetreden en heeft de plaatsvervangend opleider haar taken overgenomen.”

Quote In het begin van het jaar is de opleiding nog middels een externe visitatie als goed beoordeeld Joep Verbugt, Voormalig bestuursvoorzitter GGzE Een definitief besluit over de opleiding volgt medio september. Volgens de GGzE is er genoeg reden om erop te vertrouwen dat er een beter opleidingsklimaat komt door de aanpak, en daarmee zou een eind komen aan de ondertoezichtstelling.

Voormalig bestuursvoorzitter Joep Verbugt zegt desgevraagd in een reactie dat hij zelf de klachtenbrief nooit ontvangen heeft. Verbugt nam per 1 juli van dit jaar afscheid van de GGzE. ,,De schorsing is uitgesproken toen ik al niet meer werkzaam was bij GGzE. Twee a drie weken voor mijn vertrek ben ik pas op de hoogte gesteld van een klachtbrief. We hebben toen direct afgesproken een nader onderzoek in te stellen. Dat heb ik toen overgedragen aan mijn toenmalige collega. In het begin van het jaar is de opleiding nog middels een externe visitatie als goed beoordeeld.”

Deze kwestie komt bovenop de bestuurscrisis waarin de GGzE verkeert. De Raad van Toezicht zette onlangs de Raad van Bestuur op non-actief door een conflict over de invulling van een nieuwe bestuursvoorzitter.