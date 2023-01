Opnieuw brand gesticht in Eindhovens Wasven: ‘Dit had veel erger kunnen aflopen’

Derde brand in korte tijd

,,De brandweer van de post op het TU/e-terrein was er gelukkig heel snel en heeft erger kunnen voorkomen”, vertelt Van Kempen. Hij klinkt aangeslagen: ,,Dit is al de derde brand in het Wasven in korte tijd. Vorig jaar juli was er de grote brand in de oude kastanje en in september 2021 hadden we ook al een brand in een boom, een esdoorn was dat.” De drie branden vonden op korte afstand van elkaar plaats.