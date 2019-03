Opnieuw verdwenen paard terug bij slachtoffer van ‘malafide’ paardenverkoper

Er is opnieuw een paard terug dat vorige week verdween uit een stal in Nuenen. De handelaar aan wie ze de dieren hadden toevertrouwd om te verkopen, nam deze week contact op met paardenfokker Hilde Bowe, de eigenaar van Dancing Brave. Van de drie verdwenen paarden, is er nog een spoorloos.

De overhandiging van het paard was met veel geheimzinnigheid omgeven. Volgens Bowe nam handelaar Rowan S. via via contact op. „Hij zou het paard bij ons laten terugbezorgen in Noordwijk. Daarop kregen we strikte instructies waar we ons aan moesten houden. De overhandiging was woensdagavond, toen het al donker was. We moesten eerst op een afstand blijven en mochten daarna alleen de trailer openen om het paard eruit te halen. Ik weet niet eens of hij zelf achter het stuur zat.’’

Nog niet doorverkocht

Bowe is ‘heel erg blij’ dat ze Dancing Brave terug heeft. Ze lijkt geluk te hebben gehad dat haar paard nog niet was doorverkocht, wat bij een van de andere gedupeerden wel het geval bleek. Désiree van Wijk moest haar Hechicero uiteindelijk via een schimmige transactie terugkopen van de nieuwe eigenaar. Die extra kosten bleven Bowe bespaard.

„Misschien heeft het ermee te maken dat ik een duur paard heb. Hoeveel zij waard is? 25.000 euro, 30.000 euro? Ik vermoed dat Rowan daar dus ook meer aan heeft proberen te verdienen. Maar dat maakt het ook moeilijker om te verkopen. Niemand koopt een paard voor meer dan 10.000 euro zonder alles heel goed te controleren.’’

Oplichting

Drie gedupeerden vinden elkaar vorige week nadat hun paarden spoorloos zijn verdwenen uit stallen in Nuenen. Ze hadden de dieren toevertrouwd aan Rowan S., die de paarden voor hen zou verkopen. Hij gebruikte daarbij een valse naam. De eigenaren vertrouwen de boel niet als ze hun paarden niet meer kunnen bezoeken en op een gegeven moment geen contact meer krijgen met S..

Als ze na wat zoekwerk op internet zijn werkelijke naam ontdekken, slaan ze alarm. Dat heeft ook met zijn verleden te maken. Zo blijkt S. zijn uit huis geplaatste dochter, baby Hannah, te hebben ontvoerd en deden tientallen mensen vorig jaar aangifte tegen hem vanwege oplichting. De drie eigenaren doen nu hetzelfde.

Kriskras door Brabant

Van de drie gedupeerden is er met Frans Klos nog één eigenaar die zijn paard nog niet terug heeft. Hij werd de afgelopen dagen bedolven onder de tips en reed kriskras door Brabant op zoek naar Belle Amie: „Iedere paardenliefhebber zal het herkennen: een paard is een deel van je leven. Ze is als een kind voor je. We wilden dat ze goed terecht zou komen. Daarom ben ik nu naar haar op zoek.’’

Ook verschillende paardenhandelaren denken dat ze het dier van Klos voorbij hebben zien komen. „Het lijkt erop dat Belle Amie ongeveer vier of vijf keer is doorverkocht. Dus ik heb goede hoop dat we haar nog steeds terugvinden. Maar het blijft speculeren. Die handelaren die contact hebben opgenomen, denken het paard op de foto te herkennen. Maar het is natuurlijk geen zekerheid.’’