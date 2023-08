Meten is weten: zo groot is de oppervlakte van gemeente Eindhoven

PSV'er Land in bijzondere wereld en op koers voor een dubbel debuut

Bij PSV maakte afgelopen weekend de 17-jarige middenvelder Tygo Land zijn debuut in het betaald voetbal. In de eredivisie, want Jong PSV heeft hij voor het gemak overgeslagen. Dat komt zelden of nooit voor. Het enthousiasme over Land is in Eindhoven ondertussen groot.