Oproep aan kauwgomkauwers: 'Mik 'm erin'

Dinsdagochtend kwart over acht. Nadat de leerlingen hun fiets of scooter in de stalling hebben gezet, lopen ze naar een van de achteringangen van de school aan de Celebeslaan. Vandaag gaat er maar één deur open. Iedereen die naar binnen loopt merkt dat de schoenen blijven plakken. Sommigen blijven even staan: wat ís dit? Anderen lopen zo snel mogelijk door, maar krijgen nog snel even een pen in de hand gedrukt. Kauwgom? Mik ‘m erin! staat erop.

Nederland Schoon

Het is de naam van de campagne die Nederland Schoon samen met de kauwgomfabrikanten heeft opgezet om straten en ook schoolpleinen kauwgomvrij te maken. Vandaar de kauwgomgrijze plakmat waar alle leerlingen overheen moeten. Ingrid Goethart van Nederland Schoon is aanwezig in de school, net als Paul Standaart, als marketing manager bij Cloetta verantwoordelijk voor Sportlife kauwgom. Goethart vindt kauwgom op de grond ‘vries, onsmakelijk en het blijft heel lang liggen’. ,,Mensen zien pas in dat iets een probleem is als ze zelf hebben ervaren hoe vervelend het is. Met deze actie willen we scholieren door heel Nederland laten voelen hoe het is om kauwgom die op de grond werd gegooid onder je schoen te hebben.”

Standaart hoopt op bewustwording bij kauwgomgebruikers. ,,Wij weten dat mensen kauwen voor een frisse adem en het kan ook je concentratie bij het studeren vergroten. We hopen ze een kleine drempel over te helpen, zodat ze met weggooien wachten tot ze een prullenbak zien.” Net zoals bij ander klein afval, benadrukt Goethart.

Vies idee

Desgevraagd zeggen de leerlingen die binnenkomen dat zij inderdaad kauwgom kauwen. En natuurlijk gooien ze die nooit zomaar weg. ,,Ik vind het een vies idee om het op straat te gooien”, zegt Koen de Vos. Evy Feekes herkent het plakkerig gevoel onder haar schoenen. ,,Ja, daar heb ik wel eens last van.”

Rob van Velthoven is sinds augustus rector van het Lorentz Casimir Lyceum. Hij is blij dat zijn school is uitgekozen voor de start van de landelijke campagne. ,,Het past in ons nieuwe strategisch kader dat het hebben opgesteld voor de ontwikkeling van ons nieuwe schoolgebouw. Dat ligt straks opnieuw in de natuur en daar past kauwgomafval niet bij.”

Wedstrijd

Aan de campagne is ook een kleine wedstrijd verbonden. Samen met de Christelijke scholengemeenschap Buitenveldert in Amsterdam en het Gomarus College in Groningen kijken ze wie er in 66 dagen het meeste gebruikte kauwgom verzamelt in de speciaal ontworpen kauwgomcollectebussen. De winnende school verdient een tafelvoetbalspel. Goethart: ,,Naast de plakplank en wedstrijd op drie scholen op scholen zetten we andere middelen in zoals voetstapjes richting speciale kauwgom afvalbakjes en posters die het juiste gedrag onder leerlingen stimuleren. Bij aantoonbare gedragsverandering gaan we deze aanpak om kauwgom op de juiste manier weg te gooien ook aanbieden aan andere scholen.”