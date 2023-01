Oproep aan ouderen om zelf huishoudelijke hulp te regelen valt verkeerd: ‘Alsof je een graaier bent’

Wachtlijst huishoude­lij­ke hulp Tilburg is verdubbeld: ‘Waar mogelijk minder uren poetsen en stofzuigen’

TILBURG - De wachtlijst voor huishoudelijke hulp in Tilburg is in een jaar tijd opgelopen van 180 naar 381 mensen. De gemeente neemt nieuwe maatregelen om de wachttijd terug te dringen, zoals ruimere werkuren zodat bijvoorbeeld studenten kunnen inspringen.

