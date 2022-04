Nóg een recordjaar zit er niet in, maar Eindhoven­se bouwer VB Groep is niet in paniek om oplopende bouwkosten

EINDHOVEN - Komt de bouw in de knel door oplopende prijzen? De Eindhovense bouwer VB Groep is niet in paniek. Na een ‘heel erg goed’ 2021 verwacht het een ‘gewoon goed’ resultaat in het lopende jaar.

7 april