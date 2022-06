Oranje-Rood bezegelt lustrumjaar met knallend feestweekend

Op zichzelf is Oranje-Rood nog een jonge vereniging. De fusieclub van de Eindhovense Mixed Hockey Club (EMHC) en Oranje Zwart zag in 2016 het licht, maar er wordt wel degelijk al honderd jaar gehockeyd in de kleuren Oranje en Rood. ,,EMHC, de oudste van de twee clubs die opgingen in Oranje-Rood, is opgericht in 1921. Bij een fusie gaan ze altijd uit van het oprichtingsjaar van de oudste club, dus vandaar dat we het 100-jarig bestaan mogen vieren”, verduidelijkt Danielle van de Kant als voorzitter van de jubileumcommissie.

Tijdens het afgelopen feestweekend was er ruim baan voor jong en oud. Op zaterdag werden er 100 potjes hockey gespeeld, waar eigenlijk iedereen tegen iedereen kon spelen. Zoals wel vaker gebruikelijk was er ook een reünie voor oud-spelers en werden jubilarissen in het zonnetje gezet. ,,Waarvan twee personen al vijftig jaar (!) spelend lid zijn”, aldus Oranje-Rood-voorzitter Pieter Janssen.

Dat onderstreept de gedachte van de Eindhovense hockeyclub dat hockey voor alle leeftijden is. ,,Écht een familiesport”, benadrukt Van de Kant. Met ruim 2600 leden is Oranje-Rood de grootste sportvereniging van Zuid-Nederland en daarmee wil het een ontmoetingsplaats voor gezinnen en families zijn. ,,Een mini-maatschappij”, stelt Janssen.

Koninklijke erepenning

Vorig jaar nog kreeg Oranje-Rood een koninklijke erepenning als erkenning voor het leveren van een bewezen bijdrage aan de samenleving. Janssen: ,,Daar zijn we enorm trots op en bewijst dat we op de goede weg zijn.”

Tijdens het vrienden- of familietoernooi dat gisteren werd gespeeld, kreeg die gedachte letterlijk en figuurlijk een gezicht. Zo stond bijvoorbeeld Rob Haantjes – normaliter coach van dames-1 – met onder anderen drie van zijn kinderen in het team in de finale. Ook was er aandacht voor de meisjes B1 en jongens A1 van Oranje-Rood. Die teams stonden zaterdag beide in de landelijke finale van de competitie, waarin de Eindhovense club als enige met twee teams was vertegenwoordigd.

Aan de hand van de drie pijlers ‘We connect, we play, we grow’ kijken Janssen en Van de Kant vol vertrouwen naar de toekomst. ,,We zoeken echt de verbinding met de leden op en dat heeft ervoor gezorgd dat we sterker uit de coronaperiode zijn gekomen”, zegt Janssen. ,,Daarnaast hebben we een aantal oude tradities van EMHC en Oranje Zwart nieuw leven ingeblazen. Dat zorgt voor herkenning en ook dat vinden we belangrijk.”

Als Van de Kant nog eens over het complex kijkt ziet ze dat het goed is. ,,Het is fantastisch dat het lukt om vijfhonderd kinderen inclusief hun ouders hier te krijgen dit weekend. Dat zijn de talenten van de toekomst, maar het is ook een bevestiging dat families zich hier echt thuis voelen”, aldus Van de Kant. ,,Er zijn mensen die hier al komen sinds dat ze in de kinderwagen lagen en die nog hier zijn ondersteund door een wandelstok. Dat is toch prachtig.”