Orkest Zuid in samenhangende en compacte Wagner

Het vlot niet zo tussen de blaasmuziek en Eindhoven. De grote zaal van het Muziekgebouw, waar de symfonische blaasorkesten Orventus uit Oisterwijk en Orkest Zuid uit Eindhoven de sterren van de hemel speelden, was zaterdagavond meer leeg dan vol. Dat was onplezierig en ongezellig, maar bood boven alles onvoldoende eer aan wat er op het podium plaatsvond. Blaasmuziek floreert toch vooral in de dorpen, waar een harmonieorkest ook een belangrijke sociale een functie heeft. Opgevoed als stadse strijker heb ik zelf de symfonische blaasmuziek pas relatief laat ontdekt. Mocht ik opnieuw kunnen kiezen, dan koos ik voor het blazersschap! Waarom? Om dat sociale aspect, dat jong en oud eensgezind naast elkaar doet zitten, omdat blazers ongeremder zijn in hun enthousiasme dan strijkers en, last but not least, omdat een goed blaasorkest zo sonoor klinkt.