Oude Koelhuis van Campina in Eindhoven krijgt tweede leven: ‘Dit is te bijzonder voor weer een bedrijfsverzamelgebouw’

De betonnen kolos wordt omgebouwd tot cultureel en commercieel centrum. Niet alleen vestigt eigenaar en ontwikkelaar BHW hier zijn kantoor, er moeten straks allerlei activiteiten plaats gaan vinden. ,,We kregen allemaal aanvragen van bedrijven, maar dan wordt het een soort bedrijfsverzamelgebouw en daar is het Koelhuis te bijzonder voor. Toen hebben we erover nagedacht hoe we het zouden kunnen inzetten voor een breder programma”, vertelt Tom Bakkers van eigenaar/ontwikkelaar Bakkers Hommen Waerdevast (BHW).