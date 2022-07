Over een nieuw leven in het buitenland: ‘Opnieuw eigen plekje creëren en veroveren’

Wonen als in een groot gezin biedt minderjari­ge vreemdelin­gen veilige basis

Het aantal asielaanvragen van kinderen die zonder hun ouders in Nederland komen, is ongekend hoog. En dat zorgt voor uitdagingen bij opvangorganisaties zoals Sterk Huis. ,,We gaan onze capaciteit verdubbelen, maar het wordt spannend of we het gaan redden.”

