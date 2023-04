Over het medeleven en de lompheid die Armando Obispo op sociale media ten deel valt

Eindhoven­se kunstenaar Martie Dekkers schildert met Hella de Jonge in docu over haar leven

EINDHOVEN - In de documentaire ‘Het Atelier: portret van Hella’, gaat kunstenares Hella de Jonge (73) in gesprek met verschillende vrienden en haar man, cabaretier Freek de Jonge, over haar schilderwerk en verleden. Een van die vrienden is de Eindhovense kunstenaar Martie Dekkers (74), die meerdere schildersessies met haar had afgelopen jaar.