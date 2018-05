Overleden Eveline uit Eindhoven trakteert zieke kinderen op een dagje Toverland

Anderhalf jaar geleden, op 33-jarige leeftijd, bezweek Eveline van de Rijt-Koopmans aan de dodelijke ziekte die haar vijf jaar lang genadeloos op de hielen had gezeten. Door haar deelname in de BNN-serie 'Over mijn lijk' kreeg de Eindhovense landelijke bekendheid.

De bijzondere vrouw omschreef daarin onder meer hoe 2014 voor haar en haar vriend Erik van de Rijt - later dat jaar haar echtgenoot - een topjaar was geworden. Nota bene hetzelfde jaar waarin ze te horen had gekregen dat ze ongeneeslijk ziek was. Royale donaties van familie en vrienden zorgden ervoor dat Eveline dat jaar dertien keer op vakantie kon - al dan niet samen met Erik - tal van concerten en festivals kon bijwonen en een afscheidsfeest kon houden. Gebeurtenissen waarbij haar ziekte voor even naar de achtergrond werd verdrongen.

Plan

Hoe mooi zou het zijn als je ernstig zieke kinderen dit gevoel ook kon geven, al was het maar voor één of twee dagen? In het hoofd van Eveline rijpte het plan om met acties geld bij elkaar te sprokkelen, zodat zieke patiëntjes van het Catharina Ziekenhuis - waar ze zelf ook in behandeling was geweest - konden worden getrakteerd op een onvergetelijke dag.

,,Evelines grote wens wordt volgende week werkelijkheid. Precies zoals ze het gewild heeft'', vertelt Erik van de Rijt enthousiast. Samen met vier hartsvriendinnen van Eveline én haar moeder Wil zijn ze erin geslaagd om 23 gezinnen, ruim honderd personen, een dagje mee te nemen naar pretpark Toverland. Vrijdagochtend vertrekken twee touringcars bij de zwemcentrum De Tongelreep naar Sevenum; 's middags om vijf uur keren ze terug in Eindhoven.

Volledig scherm Erik en Eveline. © Erik van de Rijt

De deelnemers krijgen een lunch aangeboden, de kids worden getrakteerd op een buidel met toverduiten - consumptiebonnen - en een professionele fotograaf loopt rond om de kinderen, hun ouders en broertjes en zusjes in beeld te brengen.

Quote Ik was er door geroerd, dat doet écht iets met je Erik van de Rijt

Het ziekenhuis selecteerde de patiëntjes en hun gezinnen. Die overlaadden de organisatoren vervolgens met bedankmails en -brieven. ,,Er zaten heel bijzondere verhalen tussen, ook van de kinderen zelf. Ik was er door geroerd, dat doet écht iets met je.'' Toverland vond het eveneens een mooi plan, zegt Van de Rijt. ,,En ook touringcarbedrijf Ghielen doet graag mee. De bussen worden ingezet tegen gereduceerd tarief. Heel fijn, want met het geld dat je bespaart, kun je weer andere mooie dingen voor de kinderen doen.''