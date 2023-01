Pannenkoekenhuis bij Philips Fruittuin in Eindhoven maand dicht voor duurzame verbouwing

Clubhuis atletiek­ver­e­ni­ging in Best kan er weer dertig jaar tegen: ‘Nu zorgen dat de leden weer hier komen’

BEST - Hal, toiletten en kleedkamers zijn grondig aangepakt. Vloer- en wandtegels vervangen. Douches en overige sanitair vernieuwd. Atletiekvereniging Generaal Michaëlis in Best kan er met haar clubgebouw weer even tegen.

1 januari