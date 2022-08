Park Hilaria overdag niet zo druk, maar op zwoele zomeravonden juist wel

EINDHOVEN - Minder klanten overdag, ’s avonds juist meer. In tien dagen tijd passeerden 450.000 bezoekers de telcamera’s in de toegangspoorten van de Eindhovense kermis.

,,Vrouwen bloot, handel dood.” Gilbert Stuy uit Bergen op Zoom haalt nog maar eens een middenstandsgezegde aan, als hem gevraagd wordt terug te kijken op tien dagen Park Hilaria. Hij zit in de gekoelde kassaruimte naast zijn kinderachtbaan. ,,Gezinnen met kinderen gaan op een hete middag naar het zwembad en dan zijn de kleintjes ’s avonds te moe om nog naar de kermis te gaan. Ik denk dat we wel 75 procent minder omzet hebben dan andere jaren.”

In de middagen minder bezoekers

Mariola Scheepstra van het organiserende Eindhoven 247 bevestigt dat er in de middagen minder bezoekers waren op de twintigste editie (sinds de verschillende kermissen in de stad werden samengevoegd). ,,Maar later werd het juist steeds drukker. In totaal verwachten we op 450.000 uit te komen”, vertelt ze zondagmiddag. ,,Dat is net zoveel als vorig jaar.” Nadat corona de kermis in 2020 onmogelijk maakte, stond die in 2021 wel weer op de John F. Kennedylaan. Wel met controle op coronatoegangsbewijs en zonder live muziek.

Scheepstra legt uit dat Eindhoven 247 let op een gevarieerd aanbod en een maximum ritprijs van 6 euro hanteert. Ze is blij met de nieuwe attractie Around the World, die de dapperen op grote hoogte boven de stad laat zwieren. ,,En de Eclips hadden we een paar jaar niet gezien omdat die in het buitenland stond. Maar de exploitant wilde graag weer naar Eindhoven. Dat was fijn om te horen.”

Volgens Scheepstra is er elk jaar goed overleg met de aanwonenden van de flats aan de Venbergse Molen, die het dichtst bij de kermis wonen. Over de sluitingstijd om middernacht (in het weekend een half uur later) en geen hoge attracties tegenover hun balkons.