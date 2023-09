Partij voor de Dieren in Eindhoven ontkent druk vanuit landelijk partijbestuur: ‘Oppositierol was eigen keuze’

Kans om je (tiny) droomhuis te bouwen, ligt nu voor het grijpen in Minitopia Buurtschap Te Veld

EINDHOVEN - Altijd al je (tiny) droomhuis willen bouwen, maar nooit een geschikte locatie gevonden? Heb je een bijzonder ontwerp in gedachten? Dan biedt Minitopia de kans om je droom uit te laten komen op Buurtschap Te Veld aan de Castiliëlaan in Eindhoven. Daar zijn tien kavels in de aanbieding voor zelfbouwers.