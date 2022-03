Paspoorten en toiletten zijn al genderneutraal, nu de taal nog: ‘Die’ of 'hen/hun’? Of toch liever ‘dee/dem’?

VELDHOVEN - De gemeenschap van mensen die zich geen hij en geen zij voelt wordt steeds zichtbaarder. Dat vraagt om een gender-update van de Nederlandse taal. Is het nou hen/hun of die? Een work in progress, die voor de gewone taalgebruiker nogal eens voor worstelingen zorgt.