Persoonlijk eerbetoon op tachtigste verjaardag van Paul McCartney, de vriend die ik nooit ontmoette

Hartkloppingen, kriebels in de buik. ,,Ik ga. Laten we hopen dat het allemaal meevalt”, zeg ik tegen mijn vrouw en zoon. Het is 7 juni 2015. Ik sta op het punt af te reizen naar Amsterdam. Daar speelt Paul McCartney ‘s avonds in het Ziggo Dome. Hij treedt twee avonden achtereen op in de hoofdstad. Op deze zondag ga ik in mijn eentje, de dag erna met het hele gezin.