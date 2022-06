Peter Althuizen bedacht activiteit voor basisdagbesteding in Eindhoven: ‘Schilderen geeft mij rust’

EINDHOVEN - Sinds begin dit jaar heeft Vitalis in samenwerking met de gemeente Eindhoven het aanbod van dagbesteding op diverse locaties uitgebreid met basisdagbesteding. Dit is dagbesteding zonder indicatie, maar wel met een doel en begeleiding.

Een van die dagbestedingsactiviteiten is het schilderen op woensdagmiddag bij de Vitalis-locatie Berckelhof. De schilderactiviteit is opgezet door geboren en getogen Tongelrenaar Peter Althuizen (74).

Herseninfarct

Althuizen: „Ik heb vorig jaar een herseninfarct gehad. Van het ene op het andere moment was alles anders. Tijdens het herstel heb ik het schilderen weer opgepakt. Door het infarct heb ik erg veel last van prikkels, maar schilderen geeft mij rust.”

,,Via WIJeindhoven ben ik in contact gekomen met Sylvia van Aggel, zij is werkzaam hier bij Vitalis Berckelhof”, legt Althuizen uit. ,,Ik heb haar mijn idee voorgelegd om schilderen als dagbestedingsactiviteit te introduceren. Samen schilderen is erg gezellig, het is leuk om te doen en om te zien wat iedereen maakt. Ikzelf hou van het schilderen van moderne kunst.”

Quote Van canvasdoe­ken tot totempalen, alles kan beschil­derd worden

Tijdens de activiteit druppelen langzaam bewoners van Berckelhof en bewoners uit de wijk Tongelre binnen. Onder het genot van koffie en thee en met de hulp van Van Aggel worden er kunstwerken gemaakt. Van canvasdoeken tot totempalen, alles kan beschilderd worden. Van Aggel: „Of het nu restmateriaal is of niet, wij kunnen alles gebruiken. Gezelligheid en positieve beleving staan voor ons voorop. En met alle handvatten die we van Peter hebben gekregen is het een mooie activiteit geworden.”

„Die handvatten hebben ze gelukkig van mij aangenomen”, zegt de Tongelrenaar. ,,Weet je, ik werkte ooit als bankwerker bij de DAF hier in Eindhoven. Daar ging het op een dag gruwelijk mis. Ik raakte enkele vingers kwijt, toen was het werk daar meteen klaar.”

Samen met DAF werd gekeken naar een andere invulling van zijn functie. ,,Ik heb toen via het bedrijf een opleiding gevolgd aan de Academie van de Schone Kunsten in Arendonk, België. Want tekenen en schilderen deed ik altijd al graag. Ondanks het gemis van enkele vingers kon ik dit nog steeds goed doen.

DAF-kalenders

Na zijn ‘omscholing’ was hij nog steeds van waarde voor het bedrijf. ,,Ik heb zelfs enkele van de kalenders van de DAF getekend. Sommige daarvan hangen nog steeds in het DAF museum. Hangt er toch nog kunst van mij in een museum.”