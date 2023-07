Peter Bosz maakt zijn keuzes: PSV gaat met een vernieuwde ploeg lang op trainingskamp

Vakantieblunder Fanatiek potje badminton op de camping zorgt voor puinhoop bij de buren: ‘Dat geluid had ik nog nooit gehoord’

EINDHOVEN/NUENEN - Reizen zit in het bloed van de 74-jarige Illes van Winkel uit Eindhoven. Heerlijk op pad, om de mooiste plekjes in Europa te ontdekken. Vaak met een tweepersoonstentje, zonder zorgen. Uiteraard gaat het dan een keer mis. Bijvoorbeeld tijdens een potje badminton op de camping in Oostenrijk....